خبر في الجول - مصطفى أشرف على أعتاب الزمالك.. والتفاصيل المالية

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 18:59

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى أشرف - لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

توصل الزمالك لاتفاق لضم مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بعد توصل الناديين لاتفاق على ضمه.

مصطفى أشرف

النادي : بوروسيا مونشنجلادباخ

بوروسيا مونشنجلادباخ
الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة ستتم مقابل 200 ألف دولار.

وسيدفع الزمالك 50 ألف دولار مقدم تعاقد مع تقسيط باقي قيمة التعاقد.

أخبار متعلقة:
كما انفرد في الجول.. الزمالك يضم ناصر ماهر مقابل انتقال ثلاثي لـ فيوتشر في الجول يكشف مدة تعاقد عبد الله السعيد مع الزمالك خبر في الجول - موتيابا يصل مقر الزمالك لإتمام التعاقد خبر في الجول - ثنائي شباب الزمالك يقترب من الخروج قبل نهاية الانتقالات الشتوية

وحتى الآن ضم الزمالك كل من: عبد الله السعيد من بيراميدز ومحمد شحاتة من طلائع الجيش ومحمد عاطف من طنطا ومهاب ياسر من الداخلية وناصر ماهر من مودرن فيوتشر.

وسبق أن صرّح والد اللاعب عبر قناة إم بي سي مصر: "المفاوضات في مراحل متقدمة حتى الآن وبإذن الله ستحسم في الساعات المتقدمة، الأمور بيننا وبين الزمالك قد حسمت ولكن هناك بعض الخلافات بين الزمالك ومونشنجلادباخ حول نسبة إعادة البيع وطريقة الدفع وإن شاء ستحسم الأمور بنسبة 100% غدا".

وواصل "مصطفى مواليد ألمانيا عام 2004 وبدأ في مونشنجلادباخ من 6 سنوات ومنذ عامين وقع عقده الاحترافي الأول ولعب مع منتخبات الناشئين لألمانيا حتى حصل على استعداء للعب مع منتخب مصر ورحب بالفكرة".

وتابع "أتمنى أن يتمكن مصطفى من صنع اسم لنفسه مع نادي الزمالك ومنتخب مصر".

وشدد "مارسيل كولر مدرب الأهلي شاهد مصطفى مع المنتخب الأولمبي أكثر من مرة وبناء عليه بدأت المفاوضات في الصيف ولكن الأمور لم تسر بين الأهلي ومونشنجلادباخ وتجددت منذ أسبوع ولكنها أيضا توقفت بسبب الأمور المادية وتجمدت المفاوضات".

وأضاف "مسؤول كبير هو من تحدث من الأهلي ومدير التعاقدات تحدث معي بشكل مباشر وحسب ما علمت أن هناك بعض الكشافين ذهبوا إلى ألمانيا لمشاهدته".

وأتم "أنا أهلاوي وبعض أفراد الأسرة يشجعون الزمالك والبعض الآخر للأحمر ومصطفى لاعب محترف ويميل للفريقين".

الزمالك بوروسيا مونشنجلادباخ مصطفى أشرف
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي خبر في الجول - بعد 25 دقيقة مع الاتحاد.. الشيخ يتمم انتقاله لـ الإسماعيلي المصري يضم محمد طارق الزمالك يعلن إقامة مؤتمر صحفي بحضور لبيب ومجلس الإدارة بعد ارتباطه بـ الأهلي والزمالك سابقا.. بلدية المحلة يضم محمد الناهيري
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 4 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 15 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي 30 دقيقة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية 50 دقيقة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي