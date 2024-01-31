خبر في الجول - بيسو ينتقل من الزمالك إلى السكة الحديد

أتم محمد حسام "بيسو" اتفاقه مع نادي السكة الحديد.

وعلم FilGoal.com أن بيسو سينتقل إلى السكة الحديد حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب بيسو مع الزمالك هذا الموسم في مباراة واحدة بالدوري أمام المقاولون العرب.

وانتقل بيسو إلى السكة الحديد بعد رفع اسمه من قائمة النادي بسبب تخطي القلعة البيضاء الحد الأقصى لعدد الإعارات.

وتم توقيع عقد ثلاثي بين الأطراف الثلاثة يفيد بعودة اللاعب إلى الزمالك مجددا مع بداية الموسم الجديد.

محمد حسام الدين "بيسو"

لاعب وسط من مواليد 2001، تم تصعيده للمرة الأولى تحت قيادة ميتشو، قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي وديا.

لعب مع الزمالك مباراة ودية أمام وادي دجلة في 2020.

وظهر مع الزمالك في الدوري المصري، حيث لعب أمام نادي مصر (زد حاليا) في ختام موسم 2019-2020.

وشارك أيضا في كأس الرابطة، في مباراة الزمالك ضد غزل المحلة.