خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه مع محمد محسن ليلة

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 18:51

كتب : عمرو نبيل

محمد محسن مع مصر للمقاصة أمام الجونة

أتم نادي إنبي اتفاقه مع محمد محسن ليلة قادما من المقاولون العرب.

محمد محسن

النادي : المقاولون العرب

إنبـي
المقاولون العرب

ويُغلق في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء باب الانتقالات الشتوية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي أتمم اتفاقه مع محمد محسن ليلة لضمه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

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صاحب الـ29 عاما الذي يجيد في مركز الوسط المدافع فسخ تعاقده مع المقاولون العرب تمهيدا للانضمام لنادي إنبي.

وسبق لمحمد محسن ليلة اللعب في أندية مصر المقاصة وبتروجت وسموحة.

كما ارتدى ليلة قمصان أندية الانتاج الحربي والمقاولون العرب.

محمد محسن ليلة نادي إنبي
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