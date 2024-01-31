التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي.. وبواتنج أساسي مع الاتحاد في كأس الرابطة
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 18:42
كتب : FilGoal
يقود رفيق كابو هجوم إنبي أمام الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.
ويلعب إنبي أمام الاتحاد في ثاني مباريات ربع النهائي.
وجاء تشكيل إنبي بالكامل كالتالي:
حارس المرمى: عبد الرحمن سمير
الدفاع: أحمد صبيحة - محمد حامد - مصطفى دويدار - علي فوزي.
الوسط: مصطفى شكشك - أحمد جمال - مودي ناصر - أحمد يوسف.
الهجوم: رفيق كابو - يوسف لبيب.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:
حارس المرمى: المهدي سليمان.
الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا – محمود شبانة - الحبيب حسن – عمرو صالح.
الوسط: خالد الغندور – ناموري تراوري - ناصر ناصر.
الهجوم: عبد الغني محمد – بينيامين بواتنج.
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