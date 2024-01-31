في الجول يكشف مدة تعاقد عبد الله السعيد مع الزمالك

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 18:19

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - الزمالك

يفصلنا فقط الإعلان الرسمي عن تعاقد عبد الله السعيد مع الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

الزمالك

ويكشف FilGoal.com تفاصيل تعاقد عبد الله السعيد مع الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com ستصل مدة التعاقد موسم ونصف مع وجود بند يسمح لتمديده لموسم إضافي حال وجود اتفاق بين الطرفين.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك توصل لاتفاق مع بيراميدز على ضم عبد الله السعيد مقابل 15 مليون جنيه.

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وكان مصدر من الزمالك قد قال لـFilGoal.com : "متمسكون بضم عبد الله السعيد خاصة بعدما أبدى رغبة في إنهاء مسيرته بالزمالك".

وأضاف "سنحاول إتمام الصفقة رغم مغالاة بيراميدز حتى اللحظة الأخيرة. سنضم اللاعب سواء خلال فترة الانتقالات الجارية أو الصيف المقبل مجانا".

وكان الزمالك قد بدأ أولى خطواته الرسمية لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز.

وقال مصدر من الزمالك في وقت سابق لـFilGoal.com: "أرسلنا عرضا رسميا لنادي بيراميدز لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر".

وأضاف "كان هناك جلسة بين مسؤولي الزمالك وبيراميدز تم خلالها الاتفاق على انتقال الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر إلى الأبيض".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عبد الله السعيد توصل لاتفاق مع الزمالك وتنازل عن مستحقاته المتبقية لبيراميدز لإتمام انتقاله للأبيض.

عبد الله السعيد (38 عاما) خاض الموسم الجاري 14 مباراة سجل 2 وصنع 1.

ومنذ عودته من الاحتراف شارك مع بيراميدز في 183 مباراة سجل 47 هدفا وصنع 44 في جميع المسابقات.

الزمالك الدوري المصري عبد الله السعيد بيراميدز
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