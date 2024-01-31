خبر في الجول - موتيابا يصل مقر الزمالك لإتمام التعاقد

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 18:18

كتب : إبراهيم رمضان

ترافيس موتيابا

وصل ترافيس موتيابا لاعب المنتخب الأوغندي إلى مقر نادي الزمالك تمهيدا لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يوقع موتيابا على عقود انضمامه إلى الزمالك قبل إعلان النادي بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة ستكلف الزمالك نحو 220 ألف دولار حال اكتمالها.

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صاحب الـ 18 عاما كان قريبا من الانضمام لدينامو تبليسي الجورجي ولكن الصفقة توقفت ليقترب من الانضمام للزمالك.

لاعب الجناح شارك في 9 مباريات سابقة بقميص منتخب أوغندا الأول على الرغم من عدم تخطيه الـ 18 عاما.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة من الأجانب تحت السن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قبل غلق باب القيد غدا.

وكان الزمالك قد أتم صفقته الشتوية الأولى بضم محمد عاطف لاعب طنطا بعدما أعلن ناديه انضمامه للقلعة البيضاء.

كما تعاقد الزمالك مع كل من محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش والمنتخب الأولمبي على سبيل الإعارة بنية البيع.

وأخيرا نجح الزمالك في إتمام تعاقده مع عبد الله السعيد قائد بيراميدز.

الزمالك ترافيس موتيابا
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