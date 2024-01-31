مودرن فيوتشر يضم الكاميروني أرنولد أيبا

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 17:51

كتب : أحمد الخولي

الكاميروني أرنولد أيبا

أعلن نادي مودرن فيوتشر ضم الكاميروني أرنولد أيبا لمدة 3 سنوات ونصف قادما من نادي أزور إيليت الكاميروني.

أيبا مواليد 2003 ويجيد اللعب في مركز الجناح وشارك في كأس العالم تحت 17 عاما بالبرازيل في 2019.

ولعب أيبا لمدة موسم واحد مع فريق يورجوردينس السويدي تحت 19 عاما.

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وبقميص الفريق السويدي شارك في 23 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 6.

كما شارك مع فريق 21 عاما للنادي السويدي في 3 مباريات سجل هدفا وصنع آخر.

والموسم الجاري في الدوري الكاميروني سجل 3 أهداف وصنع 2 في 7 مباريات.

وسيتم قيد أيبا تحت السن، لينضم لمجموعة من المحترفين في صفوف مودرن فيوتشر هم: الكاميروني جوزيف نجويم والبنيني حساني إيموران والنيجيري بابا توني بيلو والمغربي عبد الكبير الوادي والجامبي كيجالي درامي.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد خوض 8 مباريات.

وودع مودرن فيوتشر كأس الرابطة مبكرا من دور المجموعات.

مودرن فيوتشر الكاميروني أرنولد أيبا
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