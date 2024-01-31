طلائع الجيش يضم عمر السعيد
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 17:35
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي طلائع الجيش ضم عمر السعيد قادما من مودرن فيوتشر.
عمر السعيد
النادي : طلائع الجيش
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مودرن فيوتشر وافق على إعارة المهاجم إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم.
وكان فيوتشر قد ضم عمر السعيد في الصيف بعقد مدته 3 سنوات قادما من الزمالك.
ولعب السعيد مع الزمالك 22 مباراة في الدوري بالموسم المنصرم سجل خلالها 6 أهداف.
وتنقل السعيد -30 عاما- من الزرقا إلى الجونة ثم مصر للمقاصة والإنتاج الحربي وصولا إلى وادي دجلة.
وانتقل السعيد من دجلة إلى الزمالك في 2018، ثم أعاره الزمالك إلى الجونة في 2021.
من هو عمر السعيد؟
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي خبر في الجول - بعد 25 دقيقة مع الاتحاد.. الشيخ يتمم انتقاله لـ الإسماعيلي المصري يضم محمد طارق الزمالك يعلن إقامة مؤتمر صحفي بحضور لبيب ومجلس الإدارة بعد ارتباطه بـ الأهلي والزمالك سابقا.. بلدية المحلة يضم محمد الناهيري