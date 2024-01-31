طلائع الجيش يضم عمر السعيد

بدأ مسيرته مع ناشئين نادي ميت غمر في الدقهلية ومنه انتقل إلى نادي الزرقا، وفي 2013 انتقل للجونة واستمر معه لمدة موسم واحد لم يشارك خلاله لينتقل إلى مصر للمقاصة.

مع مصر للمقاصة استمر الوضع ولم يشارك السعيد تحت قيادة إيهاب جلال ليرحل بعد موسم واحد للإنتاج الحربي، وبعد رحيل صلاح أمين عن الفريق تمكن من الحصول على مركز أساسي.

في موسم 2017/2018 أنهى الدور الأول كهداف للدوري، وفي شهر يناير انتقل لوادي دجلة لرغبة الإنتاج الحربي من الاستفادة المادية لكيلا يرحل بشكل مجاني.

وبعد 6 أشهر فقط انضم للزمالك قادما من وادي دجلة وقدم موسم أول جيد سجل خلاله 8 أهداف ولكنه لم يشارك بشكل أساسي في موسمه الثاني.

ثم أعير للجونة وسجل هدفا رائعا في شباك الأهلي وضمن به الزمالك حينها التتويج باللقب واحتفل لاحقا مع لاعبي الأبيض كونه شارك بقميصه في الدور الأول.

قضى موسما جديدا مع الزمالك توج فيه الفريق بالدوري من جديد وكان له دور به كلاعب بديل ثم رحل في بداية الموسم الماضي وانضم لفيوتشر بشكل نهائي.