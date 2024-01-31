الرياضية: جاياردو يعيد بنزيمة لتدريبات اتحاد جدة

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

وافق الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة على عودة النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية الازمة بينهما، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وغاب بنزيمة عن تدريبات فريقه قبل السفر إلى دبي من أجل قضاء فترة إعداد لباقي الموسم، ليقرر جاياردو استبعاد اسمه من المعسكر.

وأوضح التقرير أن المهاجم الفرنسي أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بعد أن انتظم في البرنامج المعد من المدرب الأرجنتيني خلال الفترة الماضية في مقر النادي.

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وتابع جاياردو التزام بنزيمة بأداء البرنامج التدريبي الخاص داخل منشأة النادي، وذلك أثناء وجوده في معسكر الفريق بدبي.

إلى ذلك، نفى ممثلو كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة المزاعم القائلة بأن المهاجم الفرنسي يسعى للرحيل من فريقه اتحاد جدة.

يوم الثلاثاء قبل الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة طلب الرحيل من الفريق مؤقتا بسبب الضغوط.

لكن ممثلي بنزيمة أوضحوا لجريدة ليكيب يوم الأربعاء الماضي أن هذه المزاعم كاذبة، ومجرد فرقعة إعلامية.

وكان تقرير وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكر أن النجم الفرنسي رفض اقتراح انتقاله لأحد الفرق السعودية على سبيل الإعارة.

ونقلت وكالة فرانس برس تصريحات مصدر من داخل النادي السعودي قال فيها: "لا يشعر بنزيمة بأنه قادر على تقديم أفضل ما لديه بسبب الضغط الحالي في اتحاد جدة".

وذكرت تقارير إنجليزية أن نادي تشيلسي يستهدف ضم النجم الفرنسي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت جريدة اليوم السعودية قد أوضحت قبل أيام أن الأزمة بين نادي اتحاد جدة ولاعبه كريم بنزيمة اقتربت من الحل، لكن لم يحدث ذلك.

وأفادت ماركا أن المدير الفني الأرجنتيني قرر عدم سفر بنزيمة مع الفريق إلى دبي واستبعاده نهائيا حتى تنتهي فترة الإعداد والعودة مرة أخرى إلى السعودية، بسبب الغياب عن بداية المعسكر.

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب عنها لاعب فريق ريال مدريد السابق عن التدريبات، بل هذه هي المرة الثالثة.

والغياب عن التدريبات كان في العام الماضي حتى قبل إجازة أعياد الميلاد وبالتالي اتخذ جاياردو القرار الحاسم تجاه اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية في 2022.

وسجل بنزيمة رفقة النمور 12 هدفا وصنع 5 أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها في جميع البطولات في الموسم الجاري.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى السعودية قادما ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

كريم بنزيمة اتحاد جدة مارسيلو جاياردو
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