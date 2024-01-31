انتهت كأس الرابطة - طلائع الجيش (1) 6-5 (1) الجونة.. إلى نصف النهائي

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 16:46

كتب : FilGoal

الجونة - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش ضد الجونة في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بيراميدز يتفق مع أحمد سامي على تمديد تعاقده أمم إفريقيا - حكيمي يعتذر عن إهدار ركلة الجزاء أمام جنوب إفريقيا ليفربول يعلن توثيق الأشهر الأخيرة لكلوب في مسلسل وثائقي الثالثة.. المصري يضم معتز زدام من الترجي

انتهت

محمد سمير يهدر ركلة الترجيح الثالثة لطلائع الجيش.. محمد شعبان حارس الجيش يتصدى لركلة الجونة.

أحمد متعب يسجل الركلة الثانية لطلائع الجيش. والتعادل يعود من جديد للجونة

جودوين شيكا يسجل الأولى لطلائع الجيش.. والتعادل للجونة.

نهاية اللقاء وإلى ركلات الترجيح

ق 78: يسري وحيد كاد أن يسجل الهدف الثاني لكن كرت بعيدة عن المرمى.

ق 70: جووول التعاااادل.. أشرف مجدي يسجل التعادل بعد عرضية أيمن موكا

ق 60: أشرف مجدي يراوغ داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس بسهولة مهدرا التعادل على الجونة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. جوووول أول لطلائع الجيش عن طريق أحمد عبد الرحمن زولا.

بداية المباراة

طلائع الجيش الجونة كأس الرابطة المصرية
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا المقاولون العرب يتعاقد مع أسامة النجار
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 8 ساعة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك 8 ساعة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية 9 ساعة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي 9 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي