انتهت كأس الرابطة - طلائع الجيش (1) 6-5 (1) الجونة.. إلى نصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش ضد الجونة في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

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انتهت

محمد سمير يهدر ركلة الترجيح الثالثة لطلائع الجيش.. محمد شعبان حارس الجيش يتصدى لركلة الجونة.

أحمد متعب يسجل الركلة الثانية لطلائع الجيش. والتعادل يعود من جديد للجونة

جودوين شيكا يسجل الأولى لطلائع الجيش.. والتعادل للجونة.

نهاية اللقاء وإلى ركلات الترجيح

ق 78: يسري وحيد كاد أن يسجل الهدف الثاني لكن كرت بعيدة عن المرمى.

ق 70: جووول التعاااادل.. أشرف مجدي يسجل التعادل بعد عرضية أيمن موكا

ق 60: أشرف مجدي يراوغ داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس بسهولة مهدرا التعادل على الجونة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

نسر جديد من نسور قرطاج 🇹🇳 ينضم إلى نسورنا الخضر 🦅... رحبوا معنا بنجمنا الجديد الدولي التونسي معتز زدام قادمًا من صفوف الترجي التونسي 🫡🔥#AlMasrySC pic.twitter.com/dbqylxPfSY — Al-Masry SC (@AlMasrySC) January 31, 2024

ق27. جوووول أول لطلائع الجيش عن طريق أحمد عبد الرحمن زولا.

بداية المباراة