خبر في الجول - بيراميدز يتفق مع أحمد سامي على تمديد تعاقده

توصل نادي بيراميدز لاتفاق مع لاعبه أحمد سامي لتمديد عقده.

أحمد سامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وعلم FilGoal.com أن سامي سيوقع على عقد جديد مع بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم.

وكان العقد الحالي لسامي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ 31 عاما انضم لبيراميدز في 2020 قادما من مصر للمقاصة.

وشارك سامي مع بيراميدز منذ بداية الموسم في 15 مباراة.

وانضم سامي لمنتخب مصر وخاض مباراته الدولية الأولى في تصفيات كأس العالم ضد جيبوتي.

وكان المدافع الدولي ضمن قائمة منتخب مصر التي شاركت بكأس أمم إفريقيا 2023 ولكنه لم يشارك في أي مباراة.