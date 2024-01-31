الثالثة.. المصري يضم معتز زدام من الترجي

أعلن النادي المصري تعاقده مع اللاعب التونسي معتز زدام قادما من الترجي.

وأشار المصري إلى أن اللاعب قد انضم للفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع نية الشراء.

زدام صاحب الـ 23 عاما يلعب مع الترجي التونسي منذ عام 2022 عندما انضم إلى صفوفه قادما من فالمييرا اللاتفي.

نسر جديد من نسور قرطاج 🇹🇳 ينضم إلى نسورنا الخضر 🦅... رحبوا معنا بنجمنا الجديد الدولي التونسي معتز زدام قادمًا من صفوف الترجي التونسي 🫡🔥#AlMasrySC pic.twitter.com/dbqylxPfSY — Al-Masry SC (@AlMasrySC) January 31, 2024

وسبق لزدام أن لعب مع النجم الساحلي قبل الانتقال إلى أوروبا.

وشارك زدام في 6 مباريات مع الترجي منذ بداية الموسم الحالي وسجل هدفا في مرمى النجم المتلوي.

وسبق لزدام المشاركة في مباراتين دوليتين بقميص منتخب تونس الأول، كانا في بطولة كأس العرب.

وأصبح لاعب الوسط التونسي الصفقة الثالثة للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعاقد المصري حتى الآن مع صلاح محسن بعد فسخ تعاقده مع الأهلي وحسين فيصل قادما من سموحة.