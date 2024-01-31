الثالثة.. المصري يضم معتز زدام من الترجي

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 16:15

كتب : FilGoal

معتز زدام

أعلن النادي المصري تعاقده مع اللاعب التونسي معتز زدام قادما من الترجي.

وأشار المصري إلى أن اللاعب قد انضم للفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع نية الشراء.

زدام صاحب الـ 23 عاما يلعب مع الترجي التونسي منذ عام 2022 عندما انضم إلى صفوفه قادما من فالمييرا اللاتفي.

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وسبق لزدام أن لعب مع النجم الساحلي قبل الانتقال إلى أوروبا.

وشارك زدام في 6 مباريات مع الترجي منذ بداية الموسم الحالي وسجل هدفا في مرمى النجم المتلوي.

وسبق لزدام المشاركة في مباراتين دوليتين بقميص منتخب تونس الأول، كانا في بطولة كأس العرب.

وأصبح لاعب الوسط التونسي الصفقة الثالثة للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعاقد المصري حتى الآن مع صلاح محسن بعد فسخ تعاقده مع الأهلي وحسين فيصل قادما من سموحة.

المصري الترجي معتز زدام
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