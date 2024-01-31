كأس آسيا - اليابان تطيح بالبحرين وتنتظر الفائز من سوريا وإيران

أطاح المنتخب الياباني بنظيره البحريني من دور الـ16 لكأس آسيا بالفوز 3-1 ليتأهل إلى ربع النهائي.

وينتظر المنتخب الياباني في ربع نهائي المسابقة ملاقاة الفائز من لقاء إيران وسوريا.

ونجح منتخب اليابان في التسجيل في آخر 9 مباريات له بالأدوار الإقصائية بكأس آسيا وهي السلسلة الأطول من هذا النوع في تاريخ البطولة.

بينما ارتكب منتخب البحرين 5 أخطاء فقط في مباراة اليابان وهي الحصيلة الأقل له من الأخطاء في مباراة واحدة بالمسابقة منذ نسخة 2007.

هيمنة يابانية

وسجل ريتسو دوا أول أهداف المباراة لمنتخب اليابان في الدقيقة 32.

لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان على البحرين بهدف دون رد.

وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد لتحتسب الهدف الثاني لليابان الذي سجله تاكيفوسو كوبو بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

هدف البحرين الوحيد سجله أياسي أودا لاعب اليابان في مرماه في الدقيقة 63.

لكن اللاعب نفسه سجل الهدف الثالث لليابان في الدقيقة 72.

المنتخب البحريني كان قد تأهل لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة الخامسة التي ضمت كل من الأردن وكوريا الجنوبية وماليزيا.

انــتـــهـــت⏰ الساموراي إلى ربع النهائي 🇯🇵 اليابان تتخطى البحرين بثلاثية في انتظار الفائز من مواجهة إيران وسوريا في دور الـ 8 من كأس أمم أسيا 🌏🏆#كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/XLXsv9zbkz — FilGoal (@FilGoal) January 31, 2024

بينما احتل المنتخب الياباني وصافة المجموعة الرابعة خلف العراق المتصدر، في مجموعة ضمت معهما كل من إندونيسيا وفيتنام.

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