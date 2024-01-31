كأس آسيا - اليابان تطيح بالبحرين وتنتظر الفائز من سوريا وإيران

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

اليابان

أطاح المنتخب الياباني بنظيره البحريني من دور الـ16 لكأس آسيا بالفوز 3-1 ليتأهل إلى ربع النهائي.

وينتظر المنتخب الياباني في ربع نهائي المسابقة ملاقاة الفائز من لقاء إيران وسوريا.

ونجح منتخب اليابان في التسجيل في آخر 9 مباريات له بالأدوار الإقصائية بكأس آسيا وهي السلسلة الأطول من هذا النوع في تاريخ البطولة.

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بينما ارتكب منتخب البحرين 5 أخطاء فقط في مباراة اليابان وهي الحصيلة الأقل له من الأخطاء في مباراة واحدة بالمسابقة منذ نسخة 2007.

هيمنة يابانية

وسجل ريتسو دوا أول أهداف المباراة لمنتخب اليابان في الدقيقة 32.

لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان على البحرين بهدف دون رد.

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وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد لتحتسب الهدف الثاني لليابان الذي سجله تاكيفوسو كوبو بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

هدف البحرين الوحيد سجله أياسي أودا لاعب اليابان في مرماه في الدقيقة 63.

لكن اللاعب نفسه سجل الهدف الثالث لليابان في الدقيقة 72.

المنتخب البحريني كان قد تأهل لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة الخامسة التي ضمت كل من الأردن وكوريا الجنوبية وماليزيا.

بينما احتل المنتخب الياباني وصافة المجموعة الرابعة خلف العراق المتصدر، في مجموعة ضمت معهما كل من إندونيسيا وفيتنام.

اليابان البحرين كأس آسيا
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