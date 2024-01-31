كأس آسيا - اليابان تطيح بالبحرين وتنتظر الفائز من سوريا وإيران
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 15:48
كتب : FilGoal
أطاح المنتخب الياباني بنظيره البحريني من دور الـ16 لكأس آسيا بالفوز 3-1 ليتأهل إلى ربع النهائي.
وينتظر المنتخب الياباني في ربع نهائي المسابقة ملاقاة الفائز من لقاء إيران وسوريا.
ونجح منتخب اليابان في التسجيل في آخر 9 مباريات له بالأدوار الإقصائية بكأس آسيا وهي السلسلة الأطول من هذا النوع في تاريخ البطولة.
بينما ارتكب منتخب البحرين 5 أخطاء فقط في مباراة اليابان وهي الحصيلة الأقل له من الأخطاء في مباراة واحدة بالمسابقة منذ نسخة 2007.
هيمنة يابانية
وسجل ريتسو دوا أول أهداف المباراة لمنتخب اليابان في الدقيقة 32.
لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان على البحرين بهدف دون رد.
وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد لتحتسب الهدف الثاني لليابان الذي سجله تاكيفوسو كوبو بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.
هدف البحرين الوحيد سجله أياسي أودا لاعب اليابان في مرماه في الدقيقة 63.
البحرين تقلص الفارق بنيران صديقة#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_البحرين#AsianCup2023 pic.twitter.com/X1awyFgU1t— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2024
لكن اللاعب نفسه سجل الهدف الثالث لليابان في الدقيقة 72.
اياسي اويدا يسجل الهدف الثالث للمنتخب الياباني في شباك المنتخب البحريني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_البحرين#AsianCup2023 pic.twitter.com/XH2ktNyduI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2024
المنتخب البحريني كان قد تأهل لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة الخامسة التي ضمت كل من الأردن وكوريا الجنوبية وماليزيا.
انــتـــهـــت⏰
الساموراي إلى ربع النهائي 🇯🇵
اليابان تتخطى البحرين بثلاثية في انتظار الفائز من مواجهة إيران وسوريا في دور الـ 8 من كأس أمم أسيا 🌏🏆#كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/XLXsv9zbkz— FilGoal (@FilGoal) January 31, 2024
بينما احتل المنتخب الياباني وصافة المجموعة الرابعة خلف العراق المتصدر، في مجموعة ضمت معهما كل من إندونيسيا وفيتنام.
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