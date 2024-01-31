خبر في الجول - اتحاد الكرة يمد فترة القيد الشتوية لمدة 7 ساعات
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 15:23
كتب : عمرو نبيل
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الشنوي في شهر يناير الجاري حتى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.
وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قرر مد فترة القيد حتى الساعة العاشرة مساء بدلا من الثالثة لتتمكن جميع الفرق من قيد لاعبيها بشكل طبيعي.
وكان عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد أشار إلى إمكانية مد فترة القيد حتى يوم 20 فبراير المقبل ولكن القرار لم يتخذ بشكل نهائي.
ويتوقف الدوري المصري خلال الفترة الحالية بسبب مشاركة مصر في كأس أمم إفريقيا.
وودع منتخب مصر كأس أمم إفريقيا من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.
ويحتل زد صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الثاني؟.
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