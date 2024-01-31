خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع إنبي على ضم زياد كمال

أتم نادي الزمالك تعاقده مع زياد كمال لاعب إنبي لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد توصل لاتفاق مع إنبي على ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع نية الشراء.

صاحب الـ 23 عاما يلعب مع الفريق الأول لإنبي منذ عام 2019 عندما تم تصعيده من الشباب.

وكان كمال قد قضى الموسم الماضي معارا للمصري وشارك برفقته في 9 مباريات وخلالها سجل هدفا.

وشارك كمال منذ بداية الموسم الحالي مع إنبي في 6 مباريات سجل خلالها هدفين كان أحدهما في مرمى الزمالك.

وأتم الزمالك حاليا صفقتين بشكل رسمي وهما محمد عاطف من طنطا ومحمد شحاتة قادما من طلائع الجيش.