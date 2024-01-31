خبر في الجول – قيد محمد كوكو في قائمة سيراميكا كليوباترا بدلا من أحمد دعدور
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 14:02
كتب : عمرو نبيل
وضع سيراميكا كليوباترا حارسه محمد كوكو بقائمة الفريق التي ستخوض النصف الثاني من الموسم بدلا من أحمد دعدور.
محمد كوكو
النادي : سيراميكا كليوباترا
أحمد دعدور
النادي : سيراميكا كليوباترا
وعلم FilGoal.com أن دعدور قد فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا بالتراضي بعد حصوله على مستحقاته.
كما علم FilGoal.com أن كوكو قد تم قيده في قائمة الفريق بدلا من دعدور بعد تماثله للشفاء من الإصابة بقطع في وتر أكيليس.
وانضم دعدور لسيراميكا كليوباترا في بداية الموسم قادما من بيراميدز.
ولم يشارك الحارس صاحب الـ 28 عاما مع سيراميكا كليوباترا في أي مباراة منذ الانضمام للفريق.
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