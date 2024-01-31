خبر في الجول – قيد محمد كوكو في قائمة سيراميكا كليوباترا بدلا من أحمد دعدور

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 14:02

كتب : عمرو نبيل

المصري - الأهلي

وضع سيراميكا كليوباترا حارسه محمد كوكو بقائمة الفريق التي ستخوض النصف الثاني من الموسم بدلا من أحمد دعدور.

محمد كوكو

النادي : سيراميكا كليوباترا

أحمد دعدور

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وعلم FilGoal.com أن دعدور قد فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا بالتراضي بعد حصوله على مستحقاته.

كما علم FilGoal.com أن كوكو قد تم قيده في قائمة الفريق بدلا من دعدور بعد تماثله للشفاء من الإصابة بقطع في وتر أكيليس.

أخبار متعلقة:
مدرب النصر يثير الشكوك حول جاهزية رونالدو لمواجهة ميسي خبر في الجول - الزمالك يحاول ضم زياد كمال لاعب إنبي خبر في الجول - الإسماعيلي رفض عرضا سعوديا للتعاقد مع عبد الرحمن مجدي

وانضم دعدور لسيراميكا كليوباترا في بداية الموسم قادما من بيراميدز.

ولم يشارك الحارس صاحب الـ 28 عاما مع سيراميكا كليوباترا في أي مباراة منذ الانضمام للفريق.

سيراميكا كليوباترا أحمد دعدور محمد كوكو
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي خبر في الجول - بعد 25 دقيقة مع الاتحاد.. الشيخ يتمم انتقاله لـ الإسماعيلي المصري يضم محمد طارق الزمالك يعلن إقامة مؤتمر صحفي بحضور لبيب ومجلس الإدارة بعد ارتباطه بـ الأهلي والزمالك سابقا.. بلدية المحلة يضم محمد الناهيري
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 2 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 12 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي 27 دقيقة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية 48 دقيقة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي