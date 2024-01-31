مدرب النصر يثير الشكوك حول جاهزية رونالدو لمواجهة ميسي

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 13:57

كتب : FilGoal

رونالدو - ميسي

أثار لويس كاسترو مدرب النصر السعودي الشكوك حول جاهزية نجمه كريستيانو رونالدو لمواجهة ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي.

النصر سيواجه إنتر ميامي يوم الخميس في كأس موسم الرياض

وقال كاسترو في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء: "كريستيانو رونالدو في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وسينضم للتدريبات الجماعية قريبا"

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وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت أن رونالدو سيعود يوم الاثنين لتدريبات النصر الجماعية، بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب الإصابة.

لكن اكتفى كريستيانو بجلسات علاجية وتدريبات داخل الصالة الرياضية.

ويشارك في كأس موسم الرياض 3 فرق وهي النصر والهلال من السعودية، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وانتصر الهلال على إنتر ميامي يوم الاثنين.

ثم يلتقي النصر مع إنتر ميامي يوم الخميس.

وأخيرا تقام مباراة النصر ضد الهلال يوم 8 فبراير المقبل.

وتقام جميع المباريات على استاد المملكة أرينا الذي تم تشييده مؤخرا.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية نفاد جميع تذاكر مباريات كأس موسم الرياض.

كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي النصر إنتر ميامي موسم الرياض
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