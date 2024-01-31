خبر في الجول - الزمالك يحاول ضم زياد كمال لاعب إنبي

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 13:37

كتب : FilGoal

خطأ زياد كمال على زيزو في منطقة الجزاء

توصل الزمالك لاتفاق مع زياد كمال لاعب نادي إنبي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد وصل لاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية من أجل الانضمام للفريق.

ويحاول الزمالك حاليا الوصول لاتفاق مع إنبي على ضم اللاعب سواء بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة مع نية البيع.

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صاحب الـ 23 عاما يلعب مع الفريق الأول لإنبي منذ عام 219 عندما تم تصعيده من الشباب.

وكان كمال قد قضى الموسم الماضي معارا للمصري وشارك برفقته في 9 مباريات وخلالها سجل هدف.

وشارك كمال منذ بداية الموسم الحالي مع إنبي في 6 مباريات سجل خلالها هدفين كان أحدهما في مرمى الزمالك.

وأتم الزمالك حاليا صفقتين بشكل رسمي وهما محمد عاطف من طنطا ومحمد شحاتة قادما من طلائع الجيش.

الزمالك إنبي زياد كمال
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