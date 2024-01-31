انتهت كأس آسيا - البحرين (1)-(3) اليابان
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 13:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البحرين ضد اليابان في دور الـ 16 من كأس آسيا.
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نهاية المباراة
ق65. جوووووول تقليص الفارق للبحرين عن طريق لاعب اليابان بالخطأ في مرماه.
ق50. جووول الثاني لليابان عن طريق كوبو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33. جوووول أول لليابان.
ق9. حارس البحرين يتألق ويمنع اليابان من الهدف الأول برأسية.
بداية المباراة
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