كأس آسيا - مانشيني يعتذر على مغادرة الملعب قبل نهاية ركلات الترجيح أمام كوريا

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني مدرب السعودية

اعتذر الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي عن مغادرة الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية، ونفى وجود أي نية للتعمد.

مانشيني غادر الملعب قبل تسجيل المنتخب الكوري الجنوبي ركلته الترجيحية الحاسمة في مرمى السعودية في مشهد أثار الكثير من الجدل.

وقال مانشيني في تصريحات للصحفيين: "مغادرة الملعب قبل نهاية ركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية؟ أعتذر عما حدث، لقد اعتقدت بأن ركلات الترجيح انتهت، ولا توجد أي نية للانتقاص من أحد، والموقف ليس متعمدًا".

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على السعودية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق ضمن ثمن نهائي كأس آسيا.

وأضاف "أود توجيه الشكر إلى جميع اللاعبين على ما قدموه، مستواهم تحسن كثيرًا".

وتابع "إمكانية رحيلي بعد توديع كأس آسيا؟ في كرة القدم بإمكانك الفوز أو الخسارة".

وشدد "خسرنا بركلات الترجيح فقط، نملك منتخبا قويا، واللاعبون ظهروا بشكل جيد".

وكسر منتخب كوريا الجنوبية عقدة تفوق نظيره السعودي في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس آسيا.

وسجل عبد الله رديف هدف السعودية عند الدقيقة 46، بينما عدل شوو جيو سونج النتيجة وسجل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يفوز الشمشون الكوري بركلات الترجيح.

المنتخب الكوري حجز مقعدا في ربع النهائي ليواجه نظيره الأسترالي في مواجهة مرتقبة.

كسر العقدة تاريخية

منتخب كوريا كسر العقدة وحقق الانتصار الأول تاريخيا على السعودية في الأدوار الإقصائية من أصل 3 مباريات خاضها الفريقين.

نهائي نسخة 1988 في قطر، فازت السعودية بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

نصف نهائي نسخة 2000 في لبنان وفازت السعودية 2-1.

هذه المواجهة الثالثة فيما بينهم في دور إقصائي لكاس آسيا وحسمها منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

السعودية
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