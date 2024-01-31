بعد إعادة قيده.. حجازي يقود اتحاد جدة أمام الفيصلي في كأس الملك

من المرجح أن تشهد مباراة اتحاد جدة ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين عودة أحمد حجازي لقيادة خط الدفاع الاتحادي.

ويصطدم الفريقان ضمن ربع نهائي مسابقة كأس الملك.

وأوضحت جريدة عكاظ أن حجازي سيعود لقيادة الفريق بعد قيده في كشوفات العميد ضمن قائمة اللاعبين المحترفين الثمانية.

ومن المقرر مشاركة حجازي في تدريبات الفريق يوم الخميس بعد الراحة التي منحت للاعبي العميد من قبل المدرب مارسيلو جاياردو، وعقب نهاية مشوار مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

يذكر أن حجازي لم يكن مقيدا بقائمة النمور المحلية في النصف الأول من الموسم بسبب إصابته الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك الدولي المصري في مباريات كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا فقط بسبب تسجيله في القائمة الموسعة.

ومن المتوقع مشاركة الثنائي أحمد وحامد الغامدي المنضمين حديثاً للعميد من نادي الاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أفضلية شراء عقديهما من الاتفاق.

من جانب آخر، يواجه الثلاثي، فابينيو، كانتي، ومد الله العليان، خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الثاني في مباراة دور الثمانية ضد الفيصلي، وعدم مشاركتهم في حال التأهل لدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

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