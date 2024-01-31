دوري المحترفين - حصاد المرحلة الأولى.. 421 هدفا و27 بطاقة حمراء وسوبر هاتريك

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 11:06

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

انتهت المرحلة الأولى من دوري المحترفين بعد 19 جولة شهدت إثارة كبيرة وتحدد خلالها المنافسين على الصعود للدوري الممتاز والهبوط لدوري القسم الثاني ب.

ويقدم لكم FilGoal.com حصاد المرحلة الأولى من دوري المحترفين وكل ما تم تقديمه.

أقيمت 190 مباراة وخلالها تم تسجيل 421 هدفا عن طريق 175 لاعبا، وشهدت المباريات 9 أهداف عكسية.

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تم تسجيل الأهداف بواقع 195 هدفا في الشوط الأول و226 في الشوط الثاني.

احتسبت 64 ركلة جزاء وتم تسجيل 49 ركلة منهم، كما شهدت المباريات 27 بطاقة حمراء.

المرحلة الأولى شهدت تحقيق الفرق لـ 126 فوز منهم 83 لأصحاب الأرض و43 خارج الأرض، بالإضافة إلى 64 تعادل كان منهم 27 تعادل سلبي.

هدافو الدوري

إسماعيل بامبا (بتروجت) 9 أهداف

حسام بركات (بروكسي) 9 أهداف

محمود ممدوح (حرس الحدود) 9 أهداف

علي حسين (وادي دجلة) 8 أهداف

محمد عاطف (طنطا) 7 أهداف

سايكو (القناة) 7 أهداف

محمود دياسطي (وادي دجلة) 7 أهداف

أول هدف في الدوري سجله إبراهيم القاضي لاعب حرس الحدود في مرمى أبو قير للأسمدة.

مصطفى سلطان لاعب بتروجت سجل الهدف رقم 100 في مرمى مصر للمقاصة.

يوسف مظهر لاعب مصر للمقاصة سجل الهدف رقم 200 في مرمى حرس الحدود.

يوسف عطاي لاعب مصر للمقاصة سجل الهدف رقم 300 في مرمى أسوان.

محمد الشبيني مدافع وادي دجلة سجل هدف عكسي في مرماه لصالح بترول أسيوط حمل رقم 400 في الدوري.

لاعب واحد سجل سوبر هاتريك كان نانا أنتوي لاعب طنطا في مرمى بروكسي.

أربعة لاعبين سجلوا هاتريك:

عبد الرحمن فؤاد لاعب وي في مرمى جمهورية شبين

حسام بركات لاعب بروكسي في مرمى المقاصة

محمد النجيلي لاعب حرس الحدود في مرمى مصر للمقاصة

علي حسين لاعب وادي دجلة في مرمى لافيينا

بتروجت أقوى هجوم بتسجيل 34 هدفا وجمهورية شبين أضعف هجوم حيث سجل 10 أهداف.

غزل المحلة أقوى دفاع سكن مرماهم 12 هدفا بينما يعد مصر للمقاصة أضعف دفاع حيث سكن مرماهم 44هدفا.

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