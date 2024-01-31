مواعيد مباريات الأربعاء 31 يناير - ليفربول ضد تشيلسي.. وربع نهائي كأس الرابطة

تستأنف اليوم مباريات كأس الرابطة المصرية بداية من دور ربع النهائي، كما تستكمل الجولة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير والقنوات الناقلة.

كأس آسيا

إيران × سوريا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.

البحرين × اليابان.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup1.

كأس الرابطة المصرية

طلائع الجيش × الجونة.. 4:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الاتحاد السكندري × إنبي.. 7:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنام × برينتفورد.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

مانشستر سيتي × بيرنلي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

ليفربول × تشيلسي.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

برشلونة × أوساسونا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتليتكو مدريد × رايو فايكانو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

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