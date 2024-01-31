أمم إفريقيا – سايس: يجب التوقف عن اعتبار الناس ساذجين.. وهدف جنوب إفريقيا الثاني مضحك

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

رومان سايس - المغرب -

هاجم رومان سايس قائد منتخب المغرب الحكام عقب خروج فريقه من كأس الأمم الإفريقية بالخسارة أمام جنوب إفريقيا.

رومان سايس

النادي : الشباب

المغرب

وقال سايس عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "يأتون قبل البطولات ويتحدثون عن تحسين مستوى التحكيم ولكن في فترة ما يجب التوقف عن اعتبار الناس ساذجين".

وأضاف "هدف جنوب إفريقيا الثاني مضحك بالنسبة لي لأننا كنا نحاول أن نسجل التعادل".

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وأتم تصريحاته "كان لنا بعض الفرص أمام المرمى ولكن لم ننهيها بالفاعلية المطلوبة".

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، بعدما فاز على المغرب في دور الـ16 بثنائية دون رد.

وأنتهت مسيرة المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية، بعد خروج المغرب من البطولة.

وسبق المغرب وخرج من البطولة كل من تونس والجزائر ومصر وموريتانيا على الترتيب.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا في دور الـ8 ضد كاب فيردي.

كأس الأمم الإفريقية منتخب المغرب رومان سايس
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