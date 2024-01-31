أمم إفريقيا - الركراكي: أتحمل مسؤولية كل شيء بعد خروج المغرب

لم يتهرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب من المسؤولية بعد خسارة فريقه أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم.

وقال الركراكي عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "ركلة الجزاء كانت ستمنحنا فرصة للعودة في المباراة ولكن أهدرناها".

وأضاف "أنا أتحمل مسؤولية كل شيء، هناك أشياء لم نفعلها في المباراة، واللاعبين نفذوا كل التعليمات بالحرف".

وأتم تصريحاته "سنتعلم من هذا الإخفاق الذي لم نكن ننتظره ولا نتوقعه، والخسارة هي خيبة أمل للجماهير التي ساندت المنتخب منذ بداية البطولة".

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، بعدما فاز على المغرب في دور الـ16 بثنائية دون رد.

وأنتهت مسيرة المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية، بعد خروج المغرب من البطولة.

وسبق المغرب وخرج من البطولة كل من تونس والجزائر ومصر وموريتانيا على الترتيب.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا في دور الـ8 ضد كاب فيردي.