مصدر من الزمالك لـ في الجول: متمسكون بضم عبد الله السعيد.. وهذه خطتنا

يتمسك نادي الزمالك بالتعاقد مع عبد الله السعيد قائد بيراميدز.

ويمتد تعاقد عبد الله السعيد مع بيراميدز حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com : "متمسكون بضم عبد الله السعيد خاصة بعدما أبدى رغبة في إنهاء مسيرته بالزمالك".

وأضاف "سنحاول إتمام الصفقة رغم مغالاة بيراميدز حتى اللحظة الأخيرة. سنضم اللاعب سواء خلال فترة الانتقالات الجارية أو الصيف المقبل مجانا".

وكان الزمالك قد بدأ أولى خطواته الرسمية لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز.

وقال مصدر من الزمالك في وقت سابق لـFilGoal.com: "أرسلنا عرضا رسميا لنادي بيراميدز لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر".

وأضاف "كان هناك جلسة بين مسؤولي الزمالك وبيراميدز تم خلالها الاتفاق على انتقال الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر إلى الأبيض".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عبد الله السعيد توصل لاتفاق مع الزمالك وتنازل عن مستحقاته المتبقية لبيراميدز لإتمام انتقاله للأبيض.

عبد الله السعيد (38 عاما) خاض الموسم الجاري 14 مباراة سجل 2 وصنع 1.

ومنذ عودته من الاحتراف شارك مع بيراميدز في 183 مباراة سجل 47 هدفا وصنع 44 في جميع المسابقات.