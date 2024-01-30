خبر في الجول - الزمالك يقترب من استعادة أحمد عيد.. واللاعب يرحب

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 23:58

كتب : إبراهيم رمضان عمرو نبيل

أحمد عيد - مصر الأولمبي - الجابون

اقترب نادي الزمالك من استعادة أحمد عيد لاعبه السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانتقل عيد لصفوف المصري خلال الصيف الماضي قادما من الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اقترب من الوصول إلى اتفاق مع المصري بشأن استعادة خدمات أحمد عيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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فيما قال مصدر مقرب من اللاعب لـ : "أحمد عيد أوضح لمسؤولي الزمالك أنه انتقل إلى المصري بسبب ظروف إيقاف القيد التي كان يعاني منها النادي. اللاعب لا يمانع في التنازل عن مستحقاته من أجل العودة لصفوف الزمالك".

وأضاف "اللاعب يرغب في العودة لناديه السابق وهناك تواصل بين إدارة الناديين. حدث تواصل مع اللاعب خلال تواجده مع المنتخب الأولمبي بمعسكر الإمارات في نفس الوقت الذي كان يخوض خلاله الزمالك بطولة كاس تحدي دبي الودية".

أحمد عيد قضى الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى إنبي.

وشارك عيد في 18 مباراة مع الفريق البترولي لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

ودخل أحمد عيد في أزمة مع إنبي في ظل تأكيد النادي البترولي بتوقيع اللاعب على عقد أحقية انتقاله نهائيا فيما كشف الأخير أنه لم يوقع على أي شيء وعاد لصفوف ناديه الزمالك.

ثم دخل عيد في أزمة جديدة مع الزمالك بعدما وقع على عقود انتقاله للمصري بداية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

الظهير الأيمن صاحب الـ23 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع المصرى في مباراة واحدة.

الزمالك المصري أحمد عيد
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