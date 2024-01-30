الانتفاضة مستمرة.. أرسنال يعبر نوتنجهام فورست بثنائية

فاز أرسنال على منافسه نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل جابرييل جيسوس وبوكايو ساكا ثنائية أرسنال، بينما أحرز تايو أونيي هدف نوتنجهام الوحيد.

وواصل أرسنال الانتفاضة بعد الفوز على كريستال بالاس بخماسية دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وكان أرسنال يعاني من سوء النتائج قبل مباراة بالاس فظل 4 مباريات دون تحقيق الفوز، خسر 3 مباريات وتعادل في أخرى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 46 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد فورست عند النقطة 20 في المركز الـ16.

سيطرة دون فاعلية

سيطر أرسنال طوال الشوط الأول دون أي فاعلية على مرمى مات ترنر حارس فورست.

وأخطر ما فعله أرسنال هي تسديدة من إميل سميث رو من داخل الـ6 ياردات أغلقها مدافع فورست في الدقيقة 13.

القائم ينقذ فورست

أنقذ القائم فورست في الدقيقة 56 بعد تسديدة قوية من جيسوس داخل منطقة الجزاء.

ظهور الفاعلية

تمكن جيسوس من افتتاح أهداف اللقاء بعد تسديد الكرة في الزاوية الضيقة لحارس المرمى في الدقيقة 65.

وضاعف ساكا النتيجة لأرسنال في الدقيقة 71 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

تقليص الفارق

قلص تايو أونيي لفورست في الدقيقة 88 بعد تسلمه الكرة من داخل منطقة الجزاء ثم تسديده الكرة في ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال.

GOAL!!! Awoniyi halves the deficit and it's now 2-1 Arsenal! That's his third goal in his last three games against The Gunners!#beINPL #NFFC #AFC #Arsenal pic.twitter.com/nAmWe52yF2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 30, 2024

وعلى الجانب الآخر أقيمت مباريات في نفس الجولة، إذ تعادل فولام ضد إيفرتون دون أهداف، وارتفع رصيد الأول ليصل للنقطة 25 في المركز الـ12، ووصل الثاني للنقطة الـ18 في المركز الـ18 أول الهابطين.

وفاز لوتون تاون على برايتون 4-0، ووصل رصيد لوتون للنقطة الـ19 في المركز الـ17، وتجمد رصيد برايتون عند النقطة 32 في المركز الثامن.