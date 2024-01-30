خبر في الجول - المصري يطلب التعاقد مع إسلام عيسى

يرغب المصري في استعادة خدمات إسلام عيسى لاعبه السابق من صفوف بيراميدز.

ويلعب عيسى في صفوف بيراميدز منذ صيف 2019 قادما من المصري.

وحسبما علم فإن المصري طلب الحصول على خدمات إسلام عيسى.

ورحب اللاعب بعرض فريقه السابق في انتظار موقف بيراميدز الذي يملك عقده في الوقت الحالي.

صاحب الـ 27 عاما تعرض لإصابة قوية منعته من استكمال الموسم الماضي وكذلك مشاركة زملائه فترة إعداد قبل بداية الموسم الحالي.

وشارك إسلام عيسى مع بيراميدز خلالل الموسم الحالي في مباراة وحيدة ولم يسجل أو يصنع.

وبشكل عام خاض إسلام عيسى 152 مباراة مع بيراميدز وسجل 26 هدفا وصنع 20 آخرون.

وسبق أن لعب إسلام عيسى بقميص المصري في الفترة من يناير 2018 حتى صيف 2019 وخاض معه 62 مباراة وسجل 12 هدفا.