محمد عاطف: لم أتوقع الانتقال للزمالك.. وتعليق حسين لبيب

أقر محمد عاطف المنتقل حديثا إلى فريق الزمالك بأنه لم يتوقع أن تأتي هذه الخطوة مبكرا في مسيرته الكروية.

ويعتبر عاطف هو أول صفقة للزمالك بعد فك أزمة القيد.

وقال عاطف للصفحة الرسمية لنادي طنطا على فيسبوك: "أحمد الله على هذه الخطوة، ولم أتوقع أن تأتي مبكرا، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك".

وأضاف "أشكر فايز عريبي فهو مثل والدي قبل أن يكون رئيس النادي وله دور كبير في حياتي، وشرف لي وجودي في طنطا وله فضل بعد الله في ظهوري بأداء جيد".

واختتم "حاولت أن أبذل أقصى جهد لي مع طنطا، وأشكر حسين لبيب رئيس الزمالك".

فيما علق عريبي موجها كلماته إلى لبيب قائلا: "عاطف يعتبر هدية من طنطا للزمالك، هو يتميز بأخلاق رفيعة قبل أن يكون فنيا جيدا ويلعب بقدميه اليمنى واليسرى وسيكون إضافة في للزمالك وأتمنى لعاطف التوفيق".

ورد لبيب على عريبي قائلا: "أشكره كثيرا فهو صديقي منذ زمن بعيد وأعتز بصداقته، وأشكر نادي طنطا على قبوله الاستعانة بأحد لاعبيه".

وأكمل "طنطا لديه باع كبير في الرياضة المصرية، وعاطف لاعب جيد جدا وعلى خلق حميد، وأشكر أحمد سليمان -عضو مجلس إدارة الزمالك- فهو أول من عرف عاطف وأخبرنا بأن يجب التعاقد معه فهو من نوعية الزمالك".

وشكر سليمان مجلس إدارة القلعة البيضاء فقد قال "أشكر حسين السيد ومجلس الإدارة بالكامل على العمل طوال 24 ساعة".

video:1

من هو محمد عاطف جوهرة طنطا

وأنهى نادي الزمالك أزمة إيقاف القيد المحلي مع اتحاد الكرة المصري صباح الثلاثاء.

وعلم FilGoal.com أن أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوا مجلس إدارة الزمالك قد تواجدا صباح اليوم بمقر اتحاد الكرة وعقدا جلسة مع إدارة الاتحاد وتم الاتفاق خلالها على دفع الزمالك مبلغ 15 مليون جنيه من الديون المستحقة عليه للاتحاد.

وسيتم فتح باب القيد المحلي للزمالك مساء الثلاثاء ليتمكن من تسجيل صفقات الفريق الأول وفرق الناشئين وفرق البراعم بشكل طبيعي.

وكان الزمالك قد نجح في فك قيده من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد إنهاء جميع القضايا الدولية والتي بلغ عددها 14 قضية.