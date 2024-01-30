الصفقة الثانية.. المصري يتعاقد مع حسين فيصل

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 22:00

كتب : عمرو نبيل

حسين فيصل يحتفل بهدف مصر في السودان

أتم المصري إجراءات التعاقد مع حسين فيصل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من سموحة.

ويلعب فيصل مع سموحة منذ الانضمام إليه قادما من الزمالك في عام 2021.

وأعلن المصري تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب وكتب عبر فيسبوك: "نسر جديد يحلق معانا. حسين فيصل مصراوي".

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كشف مصدر من سموحة في وقت سابق عن إتمام بيع لاعب الفريق حسين فيصل إلى المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "حسين فيصل انتقل إلى المصري مقابل 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى استعارة حسام جريشة حتى نهاية الموسم".

وكان حسين فيصل قد تحدث لـ FilGoal.com قائلا: "تلقيت عرضا من المصري وأرحب بالانضمام إلى صفوفه"

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وشارك صاحب الـ 24 عاما في 10 مباريات بقميص سموحة منذ بداية الموسم الحالي.

فيصل سجل 5 أهداف وصنع 10 خلال 71 مباراة لعبها بقميص سموحة منذ الانضمام للفريق.

ودخل اللاعب لقائمة منتخب مصر وشارك في 4 مباريات بكأس العرب تحت قيادة كارلوس كيروش.

وبات فيصل ثاني صفقات المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع صلاح محسن في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.

سموحة المصري حسين فيصل
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