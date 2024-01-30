خبر في الجول - الزمالك يتفق على إعارة محمد طارق إلى المصري
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 21:36
كتب : إبراهيم رمضان
أكمل النادي المصري اتفاقه مع الزمالك لضم محمد طارق لاعب الفريق الأبيض على سبيل الإعارة.
وعلم FilGoal.com أن محمد طارق سينضم لصفوف المصري لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.
محمد طارق البالغ من العمر 21 عاما بدأ مسيرته مع الزمالك في الموسم قبل الماضي.
ويجيد محمد طارق اللعب في مركز الظهير الأيمن، وكذلك مركز قلب الدفاع.
وبشكل عام لعب محمد طارق مع الزمالك 26 مباراة في مختلف البطولات.
وكان المصري تعاقد رسميا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع صلاح محسن بعد رحيله من الأهلي، وحسين فيصل من سموحة.
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