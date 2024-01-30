انتهت - أرسنال (2)-(1) نوتنجهام فورست

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست في اللقاء الذي يجمعهما في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي فورست في المركز 16 برصيد 20 نقطة.

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انتهت

ق 88: جووووول تايو أونيي وتقليص الفارق بعد تسلمه الكرة من داخل منطقة الجزاء ثم تسديده الكرة في مرمى أرسنال.

ق 71: جوووول بوكايو ساكا بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق65 جابريل جيسوس يسجل الهدف الأول لأرسنال بعدما سدد الكرة في الزاوية القريبة لحارس المرمى.

ق 56: تسديدة قوية من جابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء وارتطمت في القائم.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 13: مدافع فورست يغلق تسديدة سميث رو قرب الـ6 ياردات وتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

بداية المباارة