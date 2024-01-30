كسرت العقدة بسيناريو مثير.. كوريا الجنوبية تطيح بالسعودية من ثمن نهائي كأس آسيا

كسر منتخب كوريا الجنوبية عقدة تفوق نظيره السعودي في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس آسيا.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على السعودية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعدما اتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق ضمن ثمن نهائي كأس آسيا.

وسجل عبد الله رديف هدف المباراة السعودية عند الدقيقة 46 من عمر المباراة، بينما عدل شوو جيو سونج النتيجة وسجل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

المنتخب الكوري حجز مقعدا في ثمن النهائي ليواجه نظيره الأسترالي في مواجهة مرتقبة ضمن ثمن نهائي المسابقة.

كسر العقدة تاريخية

منتخب كوريا كسر العقدة وحقق الانتصارا الأول تاريخيا على السعودية في الأدوار الإقصائية من أصل 3 مباريات خاضها الفريقين.

نهائي نسخة 1988 في قطر ، فازت السعودية بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

نصف نهائي نسخة 2000 في لبنان وفازت السعودية 2\1.

هذه المواجهة الثالثة فيما بينهم في دور إقصائي لكاس آسيا وحسمها منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

وصف المباراة

بدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط هجومي على مرمى كوريا الجنوبية عن طريق الثنائي صالح الشهري وسالم الدوسري.

وسدد سالم الدوسري كرة قوية مرت بجوار مرمى منتخب كوريا الجنوبية بقليل.

ورد منتخب كوريا بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق هيونج مين سون تصدى لها حارس مرمى السعودية أحمد الكسار بنجاح.

,وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول فرصة خطيرة مهدرة، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح السعودية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر ليسدد صالح الشهري رأسية ارتطمت بالعارضة ومن ثم سددها لاجامي مرة أخرى لترتطم بالعارضة، ومرة ثالثة يسدد سالم الدوسري رأسية تصدى لها حارس المرمى بصعوبة بالغة.

ومع بداية الشوط الثاني نجح عبد الله رديف في تسجيل الهدف الاول عند الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وأهدر سون فرصة تسجيل هدف التعادل بعد تسددية قوية ابعدها أحمد الكسار ببراعة.

وعاد الكسار لينقذ هدف محقق مجددا بعد ضربة رأسية قوية تصدى لها الحارس السعودي.

ونجح شوو جيو سونج في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت ببدل الضائع.

وتوجه الفريقان للوقت الإضافي من شوطين لكنه لم يسفر عن جديد لتُحسم المباراة من نقطة الجزاء.

ركلات الجزاء

سجل للسعودية سعود عبد الحميد ومحمد البريك بينما أهدر سامي النجعي وعبد الرحمن غريب.

في المقابل سجل لاعبو منتخب كوريا 4 ركلات ليضمن الشمشون مقعدا في ربع النهائي.