تشكيل أمم إفريقيا – مزراوي أساسي مع المغرب وغياب زياش.. وتاو يقود جنوب إفريقيا
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 21:06
كتب : FilGoal
عاد نصير مزراوي مدافع المغرب للمشاركة مع فريقه من جديد بعد تعافيه من الإصابة، وذلك في مباراة جنوب إفريقيا.
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
ويلعب منتخب المغرب ضد جنوب إفريقيا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.
ويغيب حكيم زياش قائد المغرب عن المباراة بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل المغرب كالآتي:
المرمى: ياسين بونو
الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – رومان سايس - نصير مزراوي
الوسط: سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – سليم أملاح
الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – يوسف النصيري – أمين عدلي
بينما جاء تشكيل جنوب إفريقيا كالآتي:
المرمى: رونوين ويليامز
الدفاع: أوبري موديبا - موثوبي مفالا - جرانت كيكانا - خوليسو موداو
الوسط: سفيفيلو سيتولي – تيبوهو موكوينا - ثابيلو مورينا
الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدنس ماكجوبا
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