لتدعيم وسط الملعب.. رومانو: برشلونة يحسم سباق التعاقد مع موهبة السويد

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 19:40

كتب : FilGoal

لوكاس برجفال

حسم نادي برشلونة الإسباني سباق التعاقد مع لوكاس برجفال لاعب وسط فريق ديوجاردن السويدي لينضم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن النادي الكتالوني اتفق مع ديوجاردن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 17 عاما مقابل 7 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 3 ملايين يورو.

وأوضح رومانو أن اللاعب السويدي سافر إلى إسبانيا برفقة عائلته للاجتماع مع ديكو المدير الرياضي للنادي للاتفاق على بنود العقد.

وشدد رومانو أن الاجتماع مع اللاعب وعائلته كان إيجابيا والأمور اقتربت أكثر من الحسم.

ونافس نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره برشلونة للتعاقد مع برجفال لكن كشف رومانو من قبل أن رغبة اللاعب دائما كانت الانتقال إلى بلوجرانا.

وبالرغم من تأكيد ديكو وتشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق من قبل بعدم عقد أي صفقات في الانتقالات الشتوية الحالية، لكن في هذه الحالة سيدفع برشلونة قيمة الصفقة في الصيف المقبل.

وتبلغ قيمته السوقية 5 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

برشلونة الدوري الألماني الدوري الإسباني إينتراخت فرانكفورت لوكاس برجفال
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