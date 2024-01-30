لتدعيم وسط الملعب.. رومانو: برشلونة يحسم سباق التعاقد مع موهبة السويد

حسم نادي برشلونة الإسباني سباق التعاقد مع لوكاس برجفال لاعب وسط فريق ديوجاردن السويدي لينضم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن النادي الكتالوني اتفق مع ديوجاردن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 17 عاما مقابل 7 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 3 ملايين يورو.

وأوضح رومانو أن اللاعب السويدي سافر إلى إسبانيا برفقة عائلته للاجتماع مع ديكو المدير الرياضي للنادي للاتفاق على بنود العقد.

🔵🔴🇸🇪 Lucas Bergvall, in Barcelona with his family today to meet with Barça board. He’s having lunch with Deco, as revealed by @JijantesFC. ↪️ Negotiations at final stages between Barça, Djugården and Bergvall.pic.twitter.com/HwbfjIpmJg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024

وشدد رومانو أن الاجتماع مع اللاعب وعائلته كان إيجابيا والأمور اقتربت أكثر من الحسم.

🔵🔴🇸🇪 Face to face talks in Barcelona between Lucas Bergvall, his family and Barça are progressing well. https://t.co/09AC2fT7oQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024

ونافس نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره برشلونة للتعاقد مع برجفال لكن كشف رومانو من قبل أن رغبة اللاعب دائما كانت الانتقال إلى بلوجرانا.

وبالرغم من تأكيد ديكو وتشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق من قبل بعدم عقد أي صفقات في الانتقالات الشتوية الحالية، لكن في هذه الحالة سيدفع برشلونة قيمة الصفقة في الصيف المقبل.

وتبلغ قيمته السوقية 5 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.