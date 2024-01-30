خبر في الجول - محمد ممدوح هاشم يتمم انتقاله إلى الدوري الفرنسي

أتم محمد ممدوح هاشم لاعب دائرة منتخب مصر انتقاله إلى الدوري الفرنسي.

وعلم FilGoal.com أن ممدوح هاشم أتم اتفاقه مع فريق ساران الفرنسي حتى نهاية الموسم.

وكان هاشم لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع الخليج السعودي والذي خاض معه منافسات كأس العالم للأندية.

ويلعب ساران أولى مبارياته في الدوري الفرنسي عقب التوقف الدولي يوم 9 فبراير المقبل.

وحقق ساران 7 نقاط في الدوري الفرنسي هذا الموسم خلال الدور الأول بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل في 15 مباراة.

وسبق لممدوح هاشم اللعب في صفوف كل من الزمالك والجيش القطري ومونبيليه الفرنسي والخليج السعودي.

وحصد هاشم لقب بطولة دوري أبطال أوروبا من قبل رفقة نادي مونبيليه الفرنسي.

وأتم محمد ممدوح هاشم تعاقده مع الخليج في بداية الموسم الجاري من أجل المشاركة مع الفريق في البطولات الخارجية.

وخاض هاشم منافسات كأس العالم للأندية وكان من المقرر أن يشارك في كأس آسيا قبل أن يتعرض لإصابة حرمته من المشاركة.

وحقق هاشم لقب بطولة إفريقيا رفقة منتخب مصر للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخ المنتخب.