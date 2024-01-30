كما كشف في الجول - الجونة يضم بيكالي بعد فسخ تعاقده مع فيوتشر

أعلن نادي الجونة التعاقد مع الجابوني كريست بيكالي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بشكل حر.

وضم الجونة اللاعب بعدما فسخ تعاقده مع مودرن فيوتشر.

ووقع لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما على عقد لمدة موسمين ونصف.

ولم يلعب بيكالي أي مباراة على الإطلاق مع مودرن فيوتشر خلال الموسم الجاري

ولعب بيكالي من قبل في فريق شريف المولدوفي وحصل على بطولة الدوري والكأس في مولدوفا في موسم واحد 2022-2023.

وتبلغ قيمة بيكالي السوقية 350 ألف يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وحصل بيكالي على بطولتين رفقة شريف ولعب 9 مباريات فقط رفقة بطل مولدوفا.