أولى صفقات عهد دي روسي.. روما يعلن التوقيع مع أنخيلينيو

أعلن نادي روما التعاقد مع خوسيه أنخيلينيو على سبيل الإعارة من لايبزج الألماني حتى نهاية الموسم الجاري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويوجد بند أحقية الشراء لروما يستطيع تفعيله مقابل 5 ملايين يورو.

وكان الظهير الأيسر الإسباني يلعب مع جالاتاسراي التركي على سبيل الإعارة من لايبزج قبل أن يتم قطعها ويرحل إلى ذئاب روما.

ويعتبر أنخيلينيو هو الصفقة الأولى في عهد دانييلي دي روسي كمدير فني لروما بعد خلافته جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

واضطر أمير روما إشراك راسموس كريستينسن في مركز الظهير الأيسر وهو بالأساس يلعب كقلب مدافع ضد ساليرنيتانا بسبب النقص العددي بسبب إصابة ليوناردو سبيناتزولا.

وقاد أسطورة روما الذئاب في مباراتين منذ توليه المسؤولية وتمكن من الفوز، إذ انتصر على هيلاس فيرونا وساليرنيتانا بنفس النتيجة 2-1.

ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة.