قادما من البرتغال.. مودرن فيوتشر يتعاقد مع عمر وائل
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 18:34
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي مودرن فيوتشر إجراءات التعاقد مع عمر وائل قادما من نادي بيلينينسيس البرتغالي.
ويواصل مودرن فيوتشر تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأعلن مودرن فيوتشر تعاقده بشكل رسمي مع عمر وائل الذي يجيد اللعب في مركز الجناح المهاجم.
وبدأ عمر وائل مشواره في نادي وادي دجلة ثم انتقل للدوري البرتغالي قبل أن يعود للدوري المصري من بوابة مودرن فيوتشر.
وكان مودرن فيوتشر قد ضم ثلاثي الأهلي الشاب، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا ومحمد زعلوك ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء.
يذكر أن حسام حسن تولى مهمة المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر خلال الأيام الماضية خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو.
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