بالرغم من إجراء الفحوصات الطبية.. أتليتكو يتراجع عن التعاقد مع كين

بعد اتفاق نادي أتليتكو مدريد الإسباني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع مويس كين، انهار كل شيء عقب الفحوصات الطبية.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا إن عقب إجراء المهاجم الإيطالي الفحوصات الطبية المعتادة، كشف أطباء النادي أن إصابة كين ستبعده حتى شهر مارس المقبل.

وعلى الجانب الآخر يرى أطباء يوفنتوس أن كين يستطيع العودة خلال شهر فبراير المقبل.

🚨🔴⚪️ Moise Kean’s move to Atlético Madrid on loan from Juventus, currently OFF. After medical, Atlético medical staff believe Kean will be out at least until the international break in March. Juventus medical staff believe he’ll be back in February. Kean, also informed now. pic.twitter.com/FxunAT8U1q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024

ويعاني كين من إصابة منذ 14 ديسمبر من العام الماضي حتى الآن.

ومن هنا جاء الخلاف بين السيدة العجوز وروخيبلانكوس ويقرر أتليتكو مدريد التراجع عن الاتفاق وترك كين يعود إلى تورينو دون إكمال التعاقد.

↪️🛬 Moise Kean, expected to travel back to Italy later tonight after deal collapsed with Atlético Madrid. Player also informed of Atléti ready to leave the negotiations after medical tests. pic.twitter.com/zPidpCT03A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024

وكان الاتفاق ينص على تعاقد أتليتكو مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان أتليتكو يريد تدعيم خط هجومه تحسبا لرحيل أنخل كوريا إلى اتحاد جدة السعودي وهذا لم يحدث وبقى حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم إغلاق القيد في الدوري السعودي عقب نهاية اليوم الثلاثاء.