بالرغم من إجراء الفحوصات الطبية.. أتليتكو يتراجع عن التعاقد مع كين

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 18:29

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس

بعد اتفاق نادي أتليتكو مدريد الإسباني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع مويس كين، انهار كل شيء عقب الفحوصات الطبية.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا إن عقب إجراء المهاجم الإيطالي الفحوصات الطبية المعتادة، كشف أطباء النادي أن إصابة كين ستبعده حتى شهر مارس المقبل.

وعلى الجانب الآخر يرى أطباء يوفنتوس أن كين يستطيع العودة خلال شهر فبراير المقبل.

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ويعاني كين من إصابة منذ 14 ديسمبر من العام الماضي حتى الآن.

ومن هنا جاء الخلاف بين السيدة العجوز وروخيبلانكوس ويقرر أتليتكو مدريد التراجع عن الاتفاق وترك كين يعود إلى تورينو دون إكمال التعاقد.

وكان الاتفاق ينص على تعاقد أتليتكو مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان أتليتكو يريد تدعيم خط هجومه تحسبا لرحيل أنخل كوريا إلى اتحاد جدة السعودي وهذا لم يحدث وبقى حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم إغلاق القيد في الدوري السعودي عقب نهاية اليوم الثلاثاء.

أتليتكو مدريد يوفنتوس الدوري الإيطالي الدوري الإسباني مويس كين
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