سلة - خبر في الجول.. الزمالك يتمم الاتفاق لضم بهاء رمضان لاعب مصر للتأمين وشقيقه الأصغر

أتم الزمالك اتفاقه مع نادي مصر للتأمين لضم لاعبه بهاء رمضان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للرجال في النادي الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اتفق مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما على التوقيع لمدة 4 مواسم ونصف.

كما أكمل الزمالك اتفاقه لضم حمزة رمضان شقيق بهاء الأصغر والبالغ من العمر 17 عاما، لدعم فريق الناشئين في النادي.

يأتي ذلك بعدما كشف FilGoal.com أن الزمالك نجح في ضم آدم الحلواني لاعب سموحة لكرة السلة.

وكان الزمالك قد حصل على المركز الثاني في كأس مصر بالموسم الماضي لكرة السلة.

كما خسر الفريق لقب كأس السوبر المصري في بداية الموسم الحالي.