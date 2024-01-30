انتهت في كأس آسيا - السعودية (1) (2) - (4) (1) كوريا الجنوبية.. فوز تاريخي

يلعب المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي ضمن ثمن نهائي بطولة كأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية.

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ركلات الترجيح

فوز منتخب كوريا الجنوبية 4-2 بركلات الترجيح

نهاية الوقت الإضافي

نهاية المباراة

ق90+9 هدف التعادل القاتل لمنتخب كوريا الجنوبية

ق90 العارضة تمنع هدف التعادل لمنتخب كوريا

ق63 تسديدة قوية من عبد الله رديف تمر بجوار القائم بقليل

ق58 تسديدة خطيرة من سون تمر أعلى مرمى المنتخب السعودي

ق47 عبد الله رديف يسجل الهدف الأول لمنتخب السعودية من انفراد تام

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق41 رأسية خطيرة من صالح الشهري ترتد من العارضة يتبعها على البليهي برأسية جديدة تصطدم بالعارضة مجددا

ق29 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح السعودية عن طريق صالح الشهري مرت بجوار المرمى.

ق27 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح كوريا الجنوبية عن طريق هيونج مين سون تصدى لها حارس مرمى السعودية بنجاح.

ق10 هجوم متبادل بين الفريقين

انطلاق المباراة