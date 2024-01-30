خبر في الجول - المقاولون يتمم اتفاقه مع التونسي فراس بن عيفية

أتم المقاولون العرب تعاقده مع فراس بن عيفية لاعب البنك الأهلي السابق لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد انضم للمقاولون العرب في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 26 عاما كانت محطته الأخيرة مع نادي الصفاقسي التونسي وشارك معه في 7 مباريات منذ بداية الموسم.

الجناح التونسي سبق وأن لعب مع البنك الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري.

وسبق لعيفية وأن شارك في 19 مباراة مع إيسترن كومباني وخلالها سجل هدفين وصنع هدفين آخرين.

وعلم FilGoal.com أن المقاولون قد أتم اتفاقه مع محمد عنتر لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمد الشبراوي لاعب الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل المقاولون المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.