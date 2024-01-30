خبر في الجول – الزمالك يقترب من التعاقد مع ترافيس موتيبيا

اقترب الزمالك من التعاقد مع ترفيس موتيابا لاعب كامبالا سيتي الأوغندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب متواجد حاليا في القاهرة في القاهرة تمهيدا للانضمام للزمالك.

الصفقة ستكلف الزمالك نحو 220 ألف دولار حال اكتمالها.

صاحب الـ 18 عاما كان قريبا من الانضمام لدينامو تبليسي الجورجي ولكن الصفقة توقفت ليقترب من الانضمام للزمالك.

لاعب الجناح شارك في 9 مباريات سابقة بقميص منتخب أوغندا الأول على الرغم من عدم تخطيه الـ 18 عاما.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة من الأجانب تحت السن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قبل غلق باب القيد غدا.

وكان الزمالك قد أتم صفقته الشتوية الأولى بضم محمد عاطف لاعب طنطا بعدما أعلن ناديه انضمامه للقلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع طلائع الجيش على ضم محمد شحاتة لاعب وسط الفريق ولاعب المنتخب الأولمبي.