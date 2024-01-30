خبر في الجول – الزمالك يقترب من ضم فينيسيوس سوزا لاعب إنترناسيونال البرازيلي

اقترب الزمالك من التعاقد مع فينيسيوس سوزا لاعب إنترناسيونال البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد اتقرب من الوصول لاتفاق مع الفريق البرازيلي على ضمه لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 20 عاما سيتم قيده تحت السن ولن يحصل على مكان أجنبي في قائمة الفريق حال إتمام الصفقة.

المهاجم البرازيلي لاعب مع منتخب بلاده تحت 20 عاما في 16 مباراة سابقة وخلالها نجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

وسبق لفينيسيوس أن لعب مع فريق كانا البرازيلي قبل الانتقال إلى إنترناسيونال تحت 20 عاما.

الزمالك كان قد أتم أول صفقاته الشتوية بضم محمد عاطف لاعب طنطا والذي أعلن ناديه انتقاله للقلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع طلائع الجيش على ضم لاعبه محمد شحاتة لمدة 4 مواسم ونصف.