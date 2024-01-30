برشلونة يعلن نجاح جراحة بالدي

أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعبه أليخاندرو بالدي.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة بتأكد غياب لاعبه أليخاندرو بالدي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان: "العملية الجراحية التي خضع لها بالدي كللت بالنجاح".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".

قبل 3 أيام، أصدر برشلونة بيانا أكد فيه أن الإصابة التي تعرض لها بالدي أثرت على الأوتار في قدمه وبالتالي سيغيب لنهاية الموسم.

وأصيب بالدي بتمزق في أوتار الركبة خلال مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في ربع نهائي كأس الملك يوم الأربعاء الماضي.

وغادر بالدي المباراة بعد مرور 23 دقيقة على بداية المباراة فقط.

أما سيرجي روبرتو فقد أوضح برشلونة أنه يعاني من بعض الآلام في وتر أكيليس في قدمه اليسرى وعودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في الترتيب بـ44 نقطة بفارق 11 نقطة عن جيرونا المتصدر.

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