خبر في الجول - الأهلي تلقى عرضا لـ أفشة قبل غلق القيد في البحرين.. وموقف اللاعب

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 15:45

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاولون العرب - أفشة

أوضح مصدر مقرب من محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي أن النادي وصل له عرضا من نادي الخالدية البحريني لضم اللاعب قبل أيام.

وتلقى نادي الأهلي عرضا من الخالدية البحريني لضم أفشة، حسبما علم FilGoal.com.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "الأهلي بالفعل تلقى عرضا من نادي الخالدية البحريني لضم أفشة، ولكن ذلك كان منذ عدة أيام قبل غلق باب القيد هناك يوم 28 من يناير الجاري".

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وأضاف "وصل لأفشة أكثر من عرض خليجي وسيدرس موقفه منهم خلال الفترة المقبلة".

وعلم FilGoal.com أن الخالدية البحريني قد أرسل خطابا للأهلي يطلب فيه استعارته حتى نهاية الموسم الحالي، ولكن هذا العرض كان منذ عدة أيام قبل غلق باب القيد في البحرين.

ويلعب أفشة مع الأهلي منذ انضمامه لصفوفه في 2019 قادما من بيراميدز.

صاحب الـ 27 عاما شارك منذ بداية الموسم مع الأهلي حتى الآن في 18 مباراة وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وتوج أفشة مع الأهلي بـ 13 لقبا منذ الانضمام للفريق.

وقاد أفشة الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 2020 عندما سجل هدف الفوز في مرمى الزمالك بالمباراة النهائية.

ويختل الخالدية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البحريني حاليا برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن الرفاع المتصدر.

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