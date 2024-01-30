خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع طلائع الجيش على ضم محمد شحاتة

أتم الزمالك اتفاقه مع محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش على ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن شحاتة سيوقع مع الزمالك لمدة 4 مواسم ونصف بعد الاتفاق بين الناديين في جلسة عقدها رامي نصوحي عضو مجلس إدارة الزمالك كممثل عن النادي مع إدارة طلائع الجيش.

وكان FilGoal.com قد علم أن المصري قد دخل في المنافسة مع الزمالك على ضم طلائع الجيش.

وسبق أن أتم اللاعب اتفاقه مع الزمالك في الصيف الماضي لكن لم يتم التعاقد بسبب إيقاف القيد، وفي سوق الانتقالات الشتوية الجارية يأمل الأبيض في حسم الصفقة.

شحاتة (23 عاما) أحد عناصر منتخب مصر الأولمبي وساهم في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وشارك لاعب الوسط الموسم الجاري في 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ومنذ تصعيده للفريق الأول شارك شحاتة في 95 مباراة وسجل 3 أهداف أولها جاء ضد الزمالك.

الزمالك أتم صفقته الأولى رسميا بضم محمد عاطف لاعب طنطا الذي أعلن فريقه انضمامه للأبيض أمس الإثنين.