خبر في الجول – وصول جوزيه جوميز إلى مصر لإتمام اتفاقه على تدريب الزمالك

وصل جوزيه جوميز المرشح لتدريب الزمالك إلى مصر صباح اليوم الثلاثاء للتفاوض مع إدارة الأبيض على تولي تدريب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن جوميز أصبح الأقرب لتولي تدريب الفريق وسيتم التعاقد معه إذا سارت المفاوضات اليوم بشكل جيد.

وسيجلب المدرب البرتغالي معه مدرب مساعد ومخطط أحمال ومدرب حراس مرمى في حال توليه مسؤولية تدريب الزمالك.

جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد.

وبدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003.

وتولى تدريب العديد من الأندية الأوروبية والعربية أبرزها رايو آفي البرتغالي وريدينج الإنجليزي وألميريا الإسباني.

وفي الوطن العربي تولى تدريب أهلي جدة والتعاون في السعودية. وبني ياس الإماراتي.

وعمل أيضا كمدرب مساعد في بورتو البرتغالي ومالاجا الإسباني وباناثانيكوس اليوناني.

كما كان قريبا من تولي تدريب الأهلي في عام 2018.